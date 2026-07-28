Zmiany klimatu oddziaływują na zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. Jak gospodarować tymi zasobami i jaki jest wpływ dostarczanej do kranów wody na zdrowie mieszkańców?

Eksperci:

dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. Krzysztof Witkowski, z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

dr Piotr Bromber politolog, ekonomista, Zakład Ekonomiki Zdrowia, Zarządzania i Statystyki, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie