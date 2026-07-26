W czasie wakacji dzieci spędzają więcej czasu w internecie, dlatego zielonogórska policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa w sieci.

Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z mediami społecznościowymi, komunikatorami i grami online. Mundurowi przypominają, że po drugiej stronie ekranu nie zawsze znajduje się osoba, za którą się podaje. Zachęcają też, by interesować się tym, z jakich aplikacji korzystają dzieci, z kim rozmawiają i jakie treści publikują.

Jak podkreślają policjanci, szczera rozmowa z dzieckiem to najlepszy sposób, by uchronić je przed zagrożeniami w cyfrowym świecie.