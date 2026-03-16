Nie ma konsensu w sprawie opóźnienia podwyżek dla medyków, wejdą w życie z początkiem lipca – powiedziała po posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Resort chciał opóźnić podwyżki do stycznia przyszłego roku i zmienić wskaźnik waloryzacji. – Na to jednak nie zgadzała się strona związkowa – mówi Katarzyna Kęcka:

Renata Górna z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jest zadowolona z podtrzymania terminu podwyżek dla medyków, ale podkreśla, że do rozwiązania jest jeszcze wiele innych problemów:

Kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia odbędzie się 21 kwietnia.