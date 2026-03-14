W Zielonej Górze wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ogródków gastronomicznych na starówce. To element szerszych zmian, które mają uporządkować przestrzeń w centrum miasta i stanowią pierwszy krok do przygotowania uchwały krajobrazowej.

O sprawie rozmawiano w audycji „Sobota po 9” w Radio Zielona Góra.

Zastępca prezydenta Jarosław Flakowski zaznaczał, że nowe rozwiązania mają poprawić estetykę miasta i będą wdrażane z zachowaniem rocznego okresu przejściowego dla przedsiębiorców:

Radna Koalicji Obywatelskiej Dorota Kasprzyszak podkreślała znaczenie uporządkowania przestrzeni i wprowadzenia jednolitych standardów dla ogródków:

Radny Filip Gryko z klubu Zielona Razem zwracał uwagę na potrzebę wyważenia zmian tak, by poprawa wyglądu przestrzeni nie ograniczała funkcjonowania lokali gastronomicznych:

Nowe zasady wpisują się w zapowiadane przez miasto dalsze działania porządkujące, w tym przygotowanie parku kulturowego dla Starego Miasta oraz przyszłej uchwały krajobrazowej, która ma objąć całą Zieloną Górę, zgodnie z kierunkiem zmian wskazywanym wcześniej przez architekta miejskiego.