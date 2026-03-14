Ponad 1000 uczestników w różnych kategoriach wiekowych bierze udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Taneczne Horyzonty”, który odbywa się w Zielonej Górze. Tancerze wykonają przeszło 300 prezentacji różnych stylów, m.in. tańca współczesnego, hip hopa i rock’n’rolla.

W turnieju uczestniczą przedstawiciele 5 województw. Jak sami przyznają, taniec łączy pokolenia i pozwala na wyrażenie siebie:

Adriana Gdaniec-Kubiak, organizatorka turnieju, przyznaje, że dzisiejsze zmagania to prawdziwe święto tańca:

– Cieszymy się, że tyle osób chce rozwijać swoje taneczne pasje – dodaje Jacek Tarczyło, organizator:

Taneczne zmagania potrwają do godz. 19:00. Najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni medalami i pucharami.