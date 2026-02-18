Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać – napisał na X wiceszef MON Paweł Zalewski. Zapowiedział, że „pozostanie niezrzeszonym”

O swoim odejściu z Polski 2050 Zalewski poinformował we wtorek wieczorem na X.

Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski2050, od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) February 17, 2026

W kolejnym wpisie Zalewski podziękował założycielowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni „za zaproszenie do współpracy”.

Dziękuję Szymonowi za zaproszenie do współpracy, jestem mu wdzięczny za dobre chwile razem. Dziękuję też Paulinie i jej współpracownikom za nadzieję, że możemy odzyskać zaufanie wyborców. Z koleżankami i kolegami z K15X będę pracować dla praworządnej i demokratycznej Polski — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) February 17, 2026

O komentarz odnośnie do odejścia Zalewskiego z partii został poproszony wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz członek zarządu regionu Polski 2050 Jan Szyszko. Na antenie Polsat News stwierdził, że „nie jest to wielkie zaskoczenie”.

Czytaliśmy różne doniesienia medialne w ostatnim czasie o rzekomych rozmowach posła Zalewskiego z innymi partiami. Także to chyba żadne zaskoczenie, że nie jest on entuzjastą wizji wyrazistego centrum i walki o sprawy klasy średniej – o których mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

– powiedział Szyszko.

Dodał też, że „jest tylko zdziwiony skąd taka determinacja w opuszczeniu szeregów partii, ale już nie stanowiska”, które jak podkreślił – dzięki tejże partii zajmuje w rządzie.

Szyszko był też pytany, czy nie obawia się sytuacji, że odejścia z partii spowodują, że przestanie istnieć klub poselski Polski 2050. – Nie ma takiego ryzyka. Wiem, bo rozmawiam z posłami i parlamentarzystami – podkreślił polityk i dodał, że „jest na pewno więcej niż piętnaście osób, które stoją murem z Katarzyną Pełczyńską Nałęcz w klubie Polski 2050”.

Paweł Zalewski z Polską 2050 był związany od 2021 roku; w 2023 roku otrzymał mandat poselski, startując z list Trzeciej Drogi, czyli sojuszu zawiązanego Polski 2050 i PSL. W powstałym po tych wyborach rządzie Donalda Tuska objął funkcję wiceministra obrony narodowej, odpowiadającego przede wszystkim za sprawy zagraniczne w tym resorcie.

W przeszłości związany był m.in. z Platformą Obywatelską, z której list startował w wyborach do PE w 2009 i 2014 roku, a następnie z list KO w 2019 roku. Przedtem związany był również z PiS -startował z list tej partii w wyborach do PE w 2004 roku, a następnie w wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 roku. Dawniej związany był z ugrupowaniami takimi jak Forum Prawicy Demokratycznej, Unia Demokratyczna, Partia Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe.

W minioną sobotę odbyła się Rada Krajowa Polski 2050, która zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali „eskalacji napięć”. Uchwała przyjęta tego dnia przez Radę przewiduje też zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako „kagańcową”.

W poniedziałek z członkostwa w partii zrezygnował europoseł, b. lider Polski 2050 Michał Kobosko, a także Anna Radwan-Röhrenschef, która do września ubiegłego roku pełniła rolę wiceministry spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050. Swoje odejście z partii ogłosiła jeszcze w sobotę posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Istotą sporu jest kwestia zmian w klubie parlamentarnym. Frakcja popierająca Paulinę Hennig-Kloskę w wyborach na przewodniczącego chce odwołać szefa klubu Pawła Śliza i jego zastępcę Bartosza Romowicza, oskarżanych o różnego rodzaju manipulacje. Frakcja ta ma większość, ale najpierw klub musiałby zmienić regulamin, bo zakłada on, że do odwołania władz klubu potrzebna jest większość 3/5. Zwolennicy Hennig-Kloski chcieli więc doprowadzić do posiedzenia klubu, zmian w regulaminie i zmian w kierownictwie. Jednak po sobotniej uchwale Rady Krajowej, nazywanej przez nich „kagańcową”, nie będzie to możliwe.