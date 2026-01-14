PKP Intercity podpisały umowę kredytową do kwoty 3 mld zł z konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO BP. Z pozyskanych w ten sposób funduszy spółka sfinansuje zakup 42 piętrowych pociągów, a także będzie mogła nabyć kolejny tabor i rozbudować infrastrukturę.

Największy kolejowy przewoźnik o zawarciu umowy kredytowej poinformował w środę (14 stycznia) podczas Forum Infrastruktury i Gospodarki w Łodzi. Całkowita kwota kredytu udzielonego przez konsorcjum BGK i PKO BP wynosi do 3 mld zł.

Z kredytu zostanie przede wszystkim sfinansowany zakup 42 piętrowych pociągów w ramach umowy zawartej w ub.r. z Alstom Polska S.A. Fundusze mogą też jednak zostać przeznaczone na zakup i modernizację taboru oraz inwestycje infrastrukturalne.

Nasz program inwestycyjny jest bardzo ambitny. Planujemy, że w latach 2025-2030 osiągnie on wartość ponad 20 mld zł, z czego 17 mld zł trafi na zakup i modernizację taboru, a przeszło 3 mld zł na rozbudowę oraz unowocześnienie infrastruktury i zapleczy technicznych. Żeby jednak ten program był realizowany, potrzebujemy odpowiedniego finansowania i staramy się je zapewnić w sposób zdywersyfikowany i odpowiedzialny

– powiedziała na konferencji prasowej Joanna Siecińska z zarządu PKP Intercity.

Wskazała, że pozyskane finansowanie w ramach umowy kredytowej umożliwi dalszy rozwój spółki, co ma przełożyć się na wzmacnianie pozycji przewoźnika na rynku.

Siecińska przyznała, że warunki umowy zawartej z konsorcjum polskich banków są dla spółki bardzo korzystne. Wyjaśniła, że z 3 mld zł PKP Intercity będzie mogło skorzystać do końca 2031 roku, a okres finansowania to 15 lat.

Te środki będziemy mogli w miarę potrzeby wykorzystywać na zakup taboru, jego modernizację lub na inwestycje infrastrukturalne. Z tych środków będziemy mogli korzystać w sposób bardzo elastyczny

– zaznaczyła.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski dodał, że pozyskanie przez spółkę finansowania było potrzebne z uwagi na wiele zawartych w ostatnim czasie przez spółkę kontraktów na zakup nowych pociągów. Przypomniał, że oprócz 42 piętrowych składów spółka w 2024 r. zamówiła w firmie Nawag 35 hybrydowych pociągów typu Impuls, które mają łączyć mniejsze miejscowości z dużymi aglomeracjami, oraz zawarła kontrakt z H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych (FPS) na dostawę 300 nowych wagonów, z opcją rozszerzenia do 450. Ostatnio ogłoszono zaś przetarg na zakup 20 pociągów dużych prędkości.

Kilka dni temu podpisaliśmy też umowę projektową na budowę dużego zaplecza utrzymaniowego w pobliżu stacji Łódź-Kaliska. To ogromny program inwestycyjny, którego nie obiecujemy, tylko już realizujemy. Dziękuję bankom za zaufanie do PKP Intercity. Na pewno go nie nadużyjemy

– zapewnił.

Wiceprezes BGK Marta Postuła powiedziała, że zawarta umowa kredytowa jest najlepszym przykładem realizacji tzw. local content, czyli polityki polegającej na zaangażowaniu krajowych firm w duże projekty inwestycyjne.

Polski kapitał finansuje krajowego przewoźnika, który zakupi pociągi powstające w Polsce

– tłumaczyła.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.