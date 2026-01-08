Województwo lubuskie ma potencjał na rozwój połączeń kolejowych. To opinia Andrzeja Padniewskiego z biura prasowego Kolei Dolnośląskich. Ten przewoźnik jest uważany za jednego z najlepiej funkcjonujących.

Rozmówca Radia Zachód zwraca uwagę, że pociągi mogą dojechać do wielu miejsc, które są obecnie „białymi plamami”:

Koleje Dolnośląskie już teraz rozważają obsługę trasy z Głogowa przez Szprotawę do Żagania, gdzie obecnie pociągów nie ma:

Miesiąc temu radni sejmiku lubuskiego zgodzili się na powołanie samorządowej spółki transportowej. Ma ona przejąć obsługę regionalnych połączeń pasażerskich.