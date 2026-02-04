– Kolejowe połączenia PKP Intercity Gorzów – Poznań zdały egzamin – mówiła w Radiu Gorzów posłanka KO Krystyna Sibińska.
Przypomniała, że od grudnia między północną stolica lubuskiego a Wielkopolską można korzystać z pięciu nowych pociągów.
Zdaniem posłanki KO zmiany w rozkładzie były dobrą odpowiedzią na problemy lubuskiej kolei. Krystyna Sibińska mówi, że to nie koniec:
Całej rozmowy można wysłuchać na naszej stronie w internecie.
WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Krystyna Sibińska, posłanka KO
