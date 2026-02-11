W środowe popołudnie (11 lutego) doszło do pościgu ulicami Gorzowa. Policjanci ścigali kierowcę busa marki Fiat. W pewnym momencie kierujący pojazdem rozbił się na Rondzie Grobla w pobliżu marketu.

– Kierowca próbował uciekać dalej pieszo. Po chwili został złapany przez policjantów przy Kanale Ulgi – informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.