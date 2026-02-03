W szpitalu znalazła się 14 letnia dziewczynka potrącona na przejściu dla pieszych w Świebodzinie. Zdarzenie miało miejsce na Placu Wolności koło miejskiego parku około godziny 13:30. Dziewczynki wracały ze znajdującej się w pobliżu szkoły.

Jak mówi st. asp, Marcin Ruciński ze świebodzińskiej komendy kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszej:

W tym miejscu są dwa pasy ruchu w jedną stronę. Kierowca jechał pasem skrajnym. Jak relacjonuje Alicja, jedna z dziewczynek, jej koleżanka przechodziła prawidłowo:

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają zdarzenie.