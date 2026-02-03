Coraz częściej zimą można zauważyć zwierzynę płową przy samej jezdni. Powodem jest sól sypana na asfalt, która przyciąga sarny czy jelenie. Leśnicy przypominają, aby widząc taką sytuację zachować szczególną ostrożność. Kiedy widzimy sarnę przekraczającą jezdnię, na pewno pojawią się za nią kolejne osobniki.

Zimą zwierzyna poszukuje cennych minerałów, a nauczyła się już, że może je znaleźć właśnie w takich miejscach. – Bądźmy więc ostrożnymi kierowcami i zdejmijmy wówczas nogę z gazu. Tym bardziej, że w lubuskich lasach pojawiły się także łosie. Nadmierna prędkość, to prawdopodobieństwo spotkania z takim kolosem stojącym na asfalcie. Pamiętajmy, że łoś to zwierzę ważące ponad pół tony, więc ewentualne zderzenie z nim wyrządzi wiele szkód, nie wspominając o bezpieczeństwie osób znajdujących się w pojeździe – zaznacza nadleśniczy Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań: