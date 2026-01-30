Prezydent Donald Trump wysuwa kolejne groźby pod adresem Kanady. Tym razem zagroził nałożeniem 50-procentowych ceł na wszystkie kanadyjskie samoloty, jeśli Ottawa nie przywróci certyfikacji produktów amerykańskiego producenta Gulfstream Aerospace.

Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Kanada wstrzymała certyfikację kilku produktów amerykańskiej firmy Gulfstream Aerospace, co – jak ocenił – w praktyce uniemożliwia sprzedaż tych maszyn na kanadyjskim rynku.

Trump zapowiedział, że jeśli sytuacja nie zostanie natychmiast skorygowana, jego administracja nałoży 50-procentowe cło na „wszystkie samoloty” sprzedawane z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Dodał również, że rozważy cofnięcie certyfikatów dla wszystkich samolotów produkowanych w Kanadzie przez firme Bombardier.

To kolejna groźba celna wobec Kanady. W niedzielę premier Mark Carney odrzucił wcześniejsze ultimatum Trumpa, który zapowiedział 100-procentowe cła, jeśli Ottawa zawrze porozumienie handlowe z Chinami. Carney oświadczył, że Kanada nie zamierza podpisywać takiego porozumienia z Chinami.