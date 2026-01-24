Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Kanady Mark Carney stwierdził, że światowy porządek się załamuje, a mocarstwa używają integracji ekonomicznej jako broni. Apelował, by stworzyć blok małych i średnich państw, by te były w stanie wspólnie postawić się hegemonom. Słowa szefa kanadyjskiego rządu i wydarzenia w Davos komentowali na naszej antenie lubuscy parlamentarzyści.

– Dobrze, że takie słowa padły i odbiły się szerokim echem – stwierdziła Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy.

Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wstawił się za Donaldem Trumpem. – Dba o amerykański interes – powiedział Materna:

Krystyna Sibińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zgodziła się z kanadyjskim premierem:

– To szaleństwo, co się dzieje. Kilka lat temu nikt by nie uwierzył – powiedział zaś Wadim Tyszkiewicz, senator Nowej Polski.

Po wystąpienia kanadyjskiego premiera Donald Trump wycofał dla tego kraju zaproszenie do powołanej w tym tygodniu Rady Pokoju.

Kucharska-Dziedzic, Materna, Sibińska i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej audycji).