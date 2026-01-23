Ewakuacja ludności i pomoc poszkodowanym, monitoring i rozpoznawanie zagrożeń z powietrza, utrzymanie lotniska dla ciągłości dostaw, działania ratownicze – to niektóre zadania określone w porozumieniu, jakie zawarł wojewoda lubuski z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej. Dokument, określający działania w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej, podpisano w środę (21.1.2026).

– Przenieśliśmy na papier część działań, które już podejmowaliśmy, np. podczas powodzi czy pożaru chemikaliów w Przylepie w lipcu 2023 roku – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra dyrektor Aeroklubu Artur Haładyn:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ma być włączony w ćwiczenia i szkolenia oraz przekazywanie ostrzeżeń o zagrożeniach. – Infrastruktura, flota i piloci są gotowi – dodawał dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej jest trzecim podmiotem w Polsce, który podpisał takie porozumienie. Artur Haładyn był gościem Rozmowy o 9.00.