W kinach długo wyczekiwana, nowa produkcja w reżyserii Jima Jarmuscha – komediodramat „FATHER MOTHER SISTER BROTHER”. To błyskotliwy tryptyk o relacjach rodzinnych i emocjonalnych dystansach, podzielony na trzy rozdziały, z których każdy rozgrywa się w innym kraju. W obsadzie ikony kina m.in. Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling oraz wisienka na torcie – rewelacyjny Tom Waits, który poza twórczością muzyczną, od lat znakomicie spełnia się również jako aktor.