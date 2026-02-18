Ferie w Lubuskiem już prawie na półmetku. Aby był to bezpieczny czas prowadzone są prewencyjne działania służb. Komendę Powiatową Policji w Żaganiu odwiedziła grupa półkolonijna z Małomickiego Ośrodka Kultury. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o tym jakich sytuacji unikać, aby nie narażać własnego zdrowia, a nawet życia.

W wielu rejonach wciąż utrzymują się ujemne temperatury. Mundurowi przypominają o tym, aby nie wchodzić na zamarznięty lód. Objaśniają także w jaki sposób w sposób udzielić pomocy innej osobie, pod którą załamała się lodowa pokrywa. Przy okazji spotkania dzieci mogły zwiedzić miejsce pracy policjantów. – Jest tu kilka fajnych miejsc, jak niebieski pokój dla dzieci i strzelnica. Poza tym utrwalamy wiedzę związaną z bezpieczeństwem. Dziś można było się wiele nauczyć – dodają uczestnicy półkolonii: