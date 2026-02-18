Lubuscy policjanci ukarali mandatami 29 kierowców ciężarówek, którzy złamali zakaz wyprzedzania się tego typu pojazdów na autostradzie A2. Funkcjonariusze ruchu drogowego monitorowali ruch na tej arterii z wykorzystaniem radiowozów i drona – poinformował w środę mł. asp. Oskar Stroński z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Policjanci przeprowadzili kontrole we wtorek 17 lutego, m.in. z uwagi na trwające w regionie ferie zimowe, kiedy panuje większy niż zwykle ruch na głównych szlakach komunikacyjnych. W woj. lubuskim najważniejsze z nich to autostrada A2 i droga ekspresowa S3.

Wyprzedzanie się ciężarówek powoduje nagłe spadki prędkości potoku pojazdów oraz tworzenie się zatorów. Szczególnie niebezpieczne jest to na autostradzie, gdzie auta osobowe mogą jechać z prędkością do 140 km/h

– zaznaczył mł. asp. Stroński.

Podkreślił, że przy takich prędkościach nawet drobne zaburzenie płynności ruchu może doprowadzić do poważnego zdarzenia drogowego. Wyprzedzanie się ciężarówek na długich odcinkach dodatkowo blokuje lewy pas, co zwiększa ryzyko gwałtownych hamowań i kolizji.

Policjanci zapowiadają kolejne tego typu akcje, szczególnie w okresie wzmożonych wyjazdów związanych z feriami czy wakacjami.

W Polsce na autostradach i drogach ekspresowych obowiązuje zakaz wyprzedzania się ciężarówek o masie większej niż 3,5 tony i zespołów pojazdów dłuższych niż 7 m, jeśli wymienione drogi mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Za to wykrocznie taryfikator przewiduje 1 tys. zł mandatu i osiem punktów karnych.