Antonio Jose Seguro z Partii Socjalistycznej wygrał w niedzielę (18 stycznia) I turę wyborów prezydenckich w Portugalii – wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Seguro otrzymał poparcie na poziomie 30-35 proc. i wyprzedził szefa prawicowo-populistycznej partii Chega, Andre Venturę – 20-24 proc. głosów.

Według exit poll na trzecim miejscu uplasował się kandydat partii Inicjatywa Liberalna Joao Cotrim de Figueiredo; zagłosowało na niego od 17 do 21 proc. uczestników wyborów. Czwarte miejsce zajął emerytowany admirał Henrique Gouveia e Melo, startujący jako niezależny kandydat, z wynikiem 11-14 proc.

II tura wyborów

Jeśli wyniki sondażu potwierdzą się, to 8 lutego odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Seguro i Ventura.

Rezultat niedzielnych wyborów jest porażką rządzącej Portugalią centroprawicowej koalicji Sojusz Demokratyczny (AD). Reprezentujący ją Luis Marques Mendes otrzymał bowiem od 8 do 11 proc. głosów.

Wybory, w których startowało 11 kandydatów, przyniosły też porażkę ugrupowaniom radykalnej lewicy. Żaden z czwórki jej przedstawicieli, jak dowodzi exit poll, nie otrzymał więcej niż 3 proc. poparcia.

Głosowanie odbyło się przy stosunkowo wysokiej frekwencji. Według ośrodka badawczego Uniwersytetu Katolickiego wyniosła ona od 57 do 63 proc. Przed pięcioma laty w wyborach prezydenckich uczestniczyło zaledwie 39,2 proc. uprawnionych do głosowania.

Po ogłoszeniu sondażu 63-letni Seguro przekazał mediom, że wstrzyma się z oceną wyniku I tury wyborów do czasu publikacji wyników głosowania, spodziewanych przed północą. Z kolei Ventura uznał, że exit poll dowodzi, iż „w Portugalii doszło do przebudzenia się prawicy”.

Tegoroczne wybory w Portugalii są pierwszymi od 40 lat, w których do wyłonienia prezydenta najprawdopodobniej konieczna będzie organizacja drugiej tury głosowania.