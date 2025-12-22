Rozpoczęła się budowa wielofunkcyjnego boiska w Szkole Podstawowej, w Borowie Wielkim. Gmina Nowe Miasteczko otrzymała na ten cel rządową i unijną dotację w wysokości 800 tysięcy złotych. Na terenie obiektu powstaną boiska do uprawiania różnych dyscyplin sportu, ale przede wszystkim do piłki nożnej, siatkowej i ręcznej oraz koszykówki. – To jedna z inwestycji w rozwój szkoły – mówi burmistrz Paweł Kozłowski.

Inwestycja będzie kosztować milion trzysta tysięcy złotych i potrwa do września przyszłego roku. Budowę odwiedził Grzegorz Potęga, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze przekazał na ten cel 400 tysięcy złotych.