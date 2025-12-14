Rząd nie pracuje nad wprowadzeniem euro w Polsce – zadeklarował w niedzielę (14 grudnia) minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zauważył jednocześnie, że inflacja spadła, choć jego zdaniem pierwsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej były spóźnione.

W niedzielę (14 grudnia) na antenie Polsat News Domański był pytany o to, czy są plany wprowadzenia euro w Polsce.

Nasz rząd nie planuje i nie pracuje nad wdrożeniem euro w Polsce

– zapewnił minister finansów.

Ocenił również, że posiadanie przez Polskę własnej waluty w czasach globalnych kryzysów i spowolnień to „stabilizator”.

Wydarzenia ostatnich lat bardzo jednoznacznie pokazują, że złoty pokazuje swoją siłę, swoją odporność. Za naszych rządów złoty się zdecydowanie umocnił

– zauważył.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w unijnych traktatach Polska jest zobowiązana do przyjęcia wspólnej unijnej waluty.

Dostrzegam – i to właściwie kwartał po kwartale – coraz więcej tych korzyści z posiadania własnej waluty (…) Natomiast oczywiście są też argumenty za wejściem do strefy euro. W mojej opinii – w opinii ekonomisty teraz, a nie polityka – te argumenty, żeby zostać przy złotym, naszej narodowej walucie, są zdecydowanie mocniejsze

– podkreślił Domański.

Minister finansów wyraził też zadowolenie, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, co – jak wskazał – przekłada się na niższy koszt obsługi kredytów.

Trzeba oddać Radzie Polityki Pieniężnej to, że inflacja oczywiście spadła. Ona też – przypomnijmy – utrzymywała się na tych wysokich poziomach bardzo, bardzo długo

– powiedział.

Ocenił jednocześnie, że w pierwszy momencie, kiedy inflacja rosła, „reakcja (RPP) była spóźniona”. Pytany, czy stopy procentowe powinny dalej spadać odparł, że nie będzie podpowiadał RPP, gdyż to niezależny organ.

Powiem tyle: analitycy widzą jeszcze miejsce do obniżania stóp procentowych w Polsce o co najmniej 50 punktów bazowych (w 2026 r. – PAP)

– dodał.

W tym roku RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 punktów bazowych. Po ostatnim, grudniowym posiedzeniu stopa referencyjna NBP wyniosła 4 proc.