Niemiecki rząd zarzuca Rosji wzrost liczby groźnych działań hybrydowych i w związku z tym rosyjski ambasador został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych – poinformował rzecznik MSZ w Berlinie.

W oświadczeniu zaznaczono, że chodzi o akty sabotażu, cyberataki i kampanie dezinformacyjne. Istnieją również dowody na wywieranie wpływu na wybory.

„Rosja w ten sposób zagraża naszemu bezpieczeństwu” – poinformował rzecznik MSZ.

Dodał, że Niemcy potępiają działania Rosji i podejmują środki zaradcze. Popierają również nowe sankcje wobec poszczególnych osób.

Dziś rano wezwaliśmy rosyjskiego ambasadora do ministerstwa spraw zagranicznych i jasno daliśmy do zrozumienia, że bardzo uważnie monitorujemy działania Rosji i podejmiemy odpowiednie kroki

– powiedział rzecznik.