W nocy doszło do tragicznego pożaru w hotelu pracowniczym w Boleminie koło Gorzowa. Na miejsce skierowano 8 zastępów straży pożarnej....
Dziś w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Programów Lubuskiego Kuratora Oświaty. Podczas wydarzenia podsumowano dotychczasowe działania placówek w ramach...
Piątek (3 października) jest we Włoszech dniem strajku generalnego, ogłoszonego przez największą lewicową centralę związkową i autonomiczne związki w geście...
Obecnie nie ma informacji pozwalających zakwalifikować incydent na kolei w Katowicach jako akt dywersji - poinformował PAP rzecznik prasowy ministra...
Pod przywództwem Józefa Piłsudskiego Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową - powiedział w czwartek (2 października) przywódca Rosji...
Arena Gorzów powstała głównie po to, by swoje miejsce znalazły lokalne drużyny. I tak się właśnie stało. Prezes Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego...
