Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand w departamencie Marn na północy Francji – poinformowała w czwartek (25 września) agencja AFP, powołując się na Delegację Wojskową Departamentu (DMD) Marna i siły lądowe.

DMD Marny podała, że były to małe maszyny, a „nie drony sterowane przez wojskowych”.

Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Do incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia – powiadomiły siły lądowe.

Według DMD nic nie pozwala przypuszczać, by była to ingerencja zagraniczna.

W bazie Mourmelon-le-Grand przebywali w zeszłym roku na szkoleniu żołnierze ukraińscy. Od tego roku w bazie znajduje się również „centrum dronowego szkolenia taktycznego” – podała AFP.