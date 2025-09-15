Dziś wieczorem Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona, który latał nad rządowymi budynkami przy ul. Parkowej i Belwederem.
Informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał premier Donald Tusk:
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu
– napisał premier.
Czytaj także:
Sikorski: Rosja chce nas przetestować bez wywoływania wojny
Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO poprzez stopniową eskalację działań, ale bez wywoływania wojny – powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Premier: Rolą polityków jest zatrzymanie fali prorosyjskich nastrojów
Rolą polityków jest zatrzymanie fali prorosyjskich nastrojów, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej - tak premier Donald Tusk skomentował narastającą niechęć...Czytaj więcejDetails