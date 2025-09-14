Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO poprzez stopniową eskalację działań, ale bez wywoływania wojny – powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w opublikowanym w niedzielę (14 września) wywiadzie dla dziennika „Guardian”.

Zdaniem wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, drony, które zostały użyte przez Rosjan mogły być uzbrojone, ale te, które dotarły do Polski w nocy z wtorku na środę, nie były wyposażone w ładunki wybuchowe.

Sugeruje to, że Rosja próbowała nas przetestować bez wywoływania wojny

– stwierdził Sikorski w wywiadzie dla brytyjskiej gazety.

W rozmowie (Sikorski) odrzucił sugestię, że polska obrona powietrzna nie była przygotowana na wtargnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre drony dotarły w głąb terytorium Polski, a według relacji zestrzelono tylko trzy lub cztery z około 19

– zauważył „Guardian”.

Minister oznajmił, że rosyjskie „drony nie dotarły do celu, doszło do drobnych zniszczeń materialnych, nikt nie ucierpiał.

Gdyby to wydarzyło się w Ukrainie, zgodnie z ukraińską definicją, można by to uznać za stuprocentowy sukces

– podkreślił.

W opinii szefa polskiej dyplomacji, reakcja Polski byłaby „znacznie ostrzejsza”, gdyby atak spowodował obrażenia lub ofiary śmiertelne. Zapytany jak taka reakcja mogłaby wyglądać w przyszłym hipotetycznym scenariuszu, Sikorski odmówił odpowiedzi.

Na takiego agresora i kłamcę jakim jest (przywódca Rosji Władimir) Putin, działają tylko najsilniejsze środki presji

– podkreślił.