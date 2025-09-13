Za nami pierwszy dzień finału Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski.

Impreza rozgrywana w Gorzowie to ostatni sprawdzian dla reprezentantów Polski, którzy wkrótce wylatują na Mistrzostwa Świata w New Dehli. Wśród nich jest oczywiście spora grupa zawodników Startu Gorzów. Dziś wystąpili m.in. Faustyna Kotłowska, która w pchnięciu kulą uzyskała 10,68 m a w rzucie dyskiem 38,56 m i Lech Stoltman, w pchnięciu kulą z pozycji siedzącej bezkonkurencyjny z rezultatem 11,85 m. Była też grupa zielonogórzan, m.in. Fabian Haręża, najlepszy w swojej klasie w biegu na 100 metrów: