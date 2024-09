Po raz piąty już w Parku Dworskim w Iłowej zorganizowano Krajową Wystawę Psów Myśliwskich. W tym roku było to aż 185 czworonogów z 56 ras od niewielkich, acz charakternych jamników, aż po budzące podziw ogromne wilczarze irlandzkie. 6 sędziów naprawdę miało sporo pracy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników psów.

W plenerach parkowych na 4 ringach można było podziwiać piękne posokowce, foksteriery czy charty. Jurorzy oceniali uważnie każdego z nich. Do Iłowej zjechali hodowcy z całej Polski. Wielu z nich kontynuuje wieloletnią tradycję związaną z daną rasów psów. Oprócz samego obserwowania wydarzenia, była to również okazja, aby dowiedzieć się więcej o pielęgnacji, diecie czy zwyczajach psów. Jak mówi burmistrz Paweł Lichtański park okrzyknięty przez National Geographic cudem Lubuskiego nadaje się do organizowania wystawy idealnie. – Poza tym mamy wielkie zobowiązanie, bowiem w herbie miasta widoczny jest właśnie chart – podkreśla włodarz gminy: