Od ponad roku trwa remont budynku skrzydła szkoły imienia Lotników Alianckich w Iłowej. Mimo trwających prac placówka jest przygotowana do przyjęcia uczniów. Dzisiejszy dzwonek to nauka w bezpiecznym miejscu.

Jest to największa i strategiczna inwestycja w gminie. Jej koszt to ponad 10 milionów złotych. – Zakres prac jest naprawdę szeroki. Zadbaliśmy jednak o to, aby dzieci mogły rozpocząć naukę i czuć się w murach szkolnych dobrze. Szkoła zupełnie się zmieniła. To obiekt nowoczesny i przyjazny dla uczniów – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański:

– Pozostałe do wykonania prace realizowane będą już na zewnątrz, więc nie będzie to przeszkadzać w prowadzeniu lekcji – zaznacza burmistrz Lichtański:

Dodajmy, że dofinansowanie, które otrzymała gmina do zadania to 4 miliony złotych.