Jak już informowaliśmy Nikola Horowska (skok w dal) i Cyprian Mrzygłód (rzut oszczepem) z ALKS AJP Gorzów Wlkp. zakwalifikowali się do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Choć w tym sezonie nie osiągnęli wyników kwalifikujących bezpośrednio do startu w Paryżu, to ich tegoroczne rezultaty są na tyle dobre, że zakwalifikowali się z rankingu World Athletics do startu w tej najważniejszej dla każdego sportowca imprezie.

Nikola Horowska przyznaje, że choć liczyła na kwalifikację, to wiadomość o jej uzyskaniu była dla niej zaskoczeniem.