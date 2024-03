Rafał Czuper i Tomasz Jakimczuk w klasie MD 4 oraz nowosolanka Krystyna Łysiak i Ewa Cychowska w WD 22 zdobyli brązowe medale w turnieju tenisa stołowego ITTF Fa20 Costa Brava Spanish Para Open.

Od 26 do 29 marca reprezentanci naszego kraju będą startować w ITTF Fa20 Polish Para Open w COS OPO „Cetniewo” we Władysławowie. To ostatnie zawody zaliczane do kwalifikacji paraolimpijskich do Igrzysk w Paryżu. A jak turniej w Hiszpanii wspomina Tomasz Jakimczuk – zawodnik Startu Zielona Góra: