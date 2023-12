Jakie potrawy przygotować na wigilię? Czy w pierwszy i drugi dzień świąt także królują dania postne? I jakich ciast nie może zabraknąć? Zapytaliśmy o to specjalistek w dziedzinie gotowania i cukiernictwa.

O tym, jakie potrawy pojawiają się na wigilii najczęściej i jak ważnym składnikiem w nich są grzyby leśne, mówi Edyta Duszyńska, kucharka z Sulechowa:

Jak podkreśla Edyta Duszyńska, w pozostałe dni świąteczne Polacy decydują się przede wszystkim na dania mięsne:

W tym okresie nie może zabraknąć także świątecznych wypieków. – Na pierwszym miejscu są serniki i makowce – mówi Ewelina Lipińska, właścicielka pracowni rzemieślniczej w Krośnie Odrzańskim:

Pamiętajmy jednak, żeby nie przygotowywać zbyt wielu potraw, aby nie marnować jedzenia. Wszystko to, co po świętach pozostanie, można także przekazać do jadłodzielni, które znajdują się w każdym większym mieście.