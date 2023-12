To jeszcze nie świąteczne piosenki, ale na pewno warte polecenia! W tym tygodniu serwujemy nagrania Three Of Us, grupy LemON, niesamowity utwór projektu małżeńskiego Klich/Płocica, oraz single Wiktora Waligóry i formacjiGossip

THREE OF US Otwarty Świat

Ostatnio wydali EP 'KMevents Live Session’, teraz częstują nasnowym singlem.

’Otwarty Świat’ to najdelikatniejszy protest song, jaki jesteście sobie w stanie wyobrazić – pochwała świata bez granic, w którym ludzie chcą po prostu żyć i kochać, a nie ginąć w absurdalnych wojnach.

LEMON Marta

Zespół muzyczny LemON powraca z najnowszą, długo wyczekiwaną płytą zatytułowaną 'Piątka’. To już piąta studyjna płyta grupy, która zapowiada nową erę ich twórczości. Po prawie siedmiu latach od wydania poprzedniego albumu 'Tu’, LemON przygotował dla swoich fanów dzieło, które nie tylko wprowadza świeże brzmienia, ale również przynosi nowe spojrzenie na ich muzykę.

’Piątka’ jest pierwszym albumem formacji, który powstał przy współpracy z producentem muzycznym, Bogdanem Kondrackim. To wydawnictwo otwiera nowe brzmienia, eksperymentując z dźwiękami i stylem, zachowując jednocześnie charakterystyczny dla LemON klimat.

Igor Herbut, wokalista LemON, podkreślił: -Ta płyta jest na pewno czymś nowym dla nas jako zespołu. Po raz pierwszy podeszliśmy do współpracy z producentem, Bogdanem Kondrackim, który otworzył moją muzyczną głowę na nowe brzmienia i podejście do muzyki. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie w tym albumie coś dla siebie, cząstkę swojej duszy.

Singlami promującymi album były utwory 'Ptaki’, 'Dużo Ciebie Mi’ i 'Chamski’ , które niektórzy fani mogli przedpremierowo usłyszeć w trakcie Jubileuszowej Trasy 10lecia grupy. Te utwory nie tylko zwiastowały nowe brzmienia, ale również wzbudziły wielkie emocje i oczekiwania wśród fanów na całość albumu. Najnowszy singiel nosi tytuł 'Marta’.

KLICH/PŁÓCICA Cień

Album 'Szymborska-Prospekt’ jest wyjątkową propozycją artystyczną muzycznego małżeństwa Katarzyny Klich-Płocicy i Jarosława Płocicy, którą postanowili uświetnić obchody 100-lecia urodzin Wisławy Szymborskiej. To jedyna płyta z oficjalnym patronatem Fundacji Wisławy Szymborskiej w 2023 roku. Posłuchajcie i dajcie się zaskoczyć! Premiera albumu zbiega się również z rocznicą odebrania przez Wisławę Szymborską Nagrody Nobla. Miało to miejsce 27 lat temu w Sztokholmie 9 grudnia 1996 roku.

Na płycie znajduje się jedenaście kompozycji, będących wypadkową muzycznych fascynacji twórców m.in. 'Nic Dwa Razy’, 'Przy Winie’, 'Kot W Pustym Mieszkaniu’, 'Allegro Ma Non Troppo’, 'Cień’

Plan twórców Kasi Klich i Jarka Płocicy, by odnaleźć współczesny język muzyczny komunikujący się z poezją Wisławy Szymborskiej, w pełni się powiódł. Wyrafinowana elektronika, interpretacja, smak, i wielobarwność tych utworów, to najwyższy światowy poziom. Poezja tego kalibru nie potrzebuje dodatkowego wsparcia, bo nie o wsparcie tu chodzi, tylko o prawdziwą symbiozę. Powstał album wypełniony utworami, które nie są poezją śpiewaną a zaśpiewaną.

Autorką wszystkich rysunków znajdujących w poligrafii albumu i teledysku 'Cień’, który promuje album jest Katarzyna Klich-Płocica.

WIKTOR WALIGÓRA Podróż W Czasie

Wiktor Waligóra to młody wokalista z Krakowa, którego szybko okrzyknięto odkryciem tegorocznego Męskiego Grania. Fani mogli usłyszeć go zarówno w projekcie Wodecki Twist, jak i z orkiestrą Miuosha, a nagranie z jego wykonaniem 'Nad Wszystko Uśmiech Twój’ obejrzano już niemalże 2 miliony razy. Wersja audio występu znalazła się również na tegorocznym albumie festiwalu, gdzie nazwisko Wiktora pojawia się wśród największych gwiazd polskiej muzyki.

Sukcesy festiwalowe nie były jednak jedynymi, które spotkały Waligórę w tym roku. W wakacje podpisał kontrakt z wytwórnią Sony Music, a we wrześniu ukazał się 'Ikar’ – jego pierwszy singiel w ramach nowej współpracy. Pisały o nim wówczas liczne media, w tym Glamour i Wprost, a Wyborcza wymieniła go wśród 'wielkich nadziei polskiej muzyki’.

GOSSIP Crazy Again

Ukochane pop-indie-rockowe trio Gossip powraca! Ich pierwszy od 14 lat album 'Real Power’ ukaże się 22 marca 2024 roku. Teraz grupa podzieliła się singlem 'Crazy Again’. Album upamiętnia ponowne spotkanie z uznanym producentem Rickiem Rubinem, który w 2009 roku pracował nad kluczowym albumem zespołu – 'Music For Men’. Za namową Rubina, zespół rozpoczął nagrania w 2019 roku, tuż po zakończeniu trasy koncertowej z okazji 10-lecia wydanictwa. Spotkali się w jego domowym studiu na Kauai, jednak przez pandemię zmuszeni byli wstrzymać pracę. Dzieło dokończyli po zniesieniu ograniczeń. Rezultatem jest 11-utworowa celebracja elektryzującej potęgi muzyki, radości z twórczej ekspresji i siły tzw. wybranej rodziny – niezwykle istotnych fundamentów, które pomagają nam w spotkaniu z traumą.

’Real Power’ zwiastuje zupełnie nową dojrzałość i odnowione poczucie ich celu.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.