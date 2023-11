Kilkudziesięciu muzyków wzięło udział w 2. Ogólnopolskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich, jaki odbył się na Zamku Królewskim we Wschowie. Spotkanie sygnalistów było oddaniem hołdu Zofii Gorzeńskiej, wschowiance, łowczyni uhonorowanej w 1752 roku tytułem Łowczyni Wschowskiej przez króla Augusta III Sasa. Jej pomnik został zniszczony w czasie II Wojny Światowej, ale od ubiegłego roku jest znów na swoim miejscu. – To było przyczynkiem do skomponowania fanfary i organizacji przeglądów – powiedział Mieczysław Leśniczak z Poznania, współorganizator konkursu.

Galowy koncert laureatów był także częścią obchodów 100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce oraz 30-lecia Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego.