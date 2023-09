W Sulechowie powstaje Zakład Aktywności Zawodowej dla osób ze spektrum autyzmu. Buduje go Fundacja Generado, która w poniedziałek oddała do użytku pierwszy z dwóch zaplanowanych tam budynków. Znajdą się tam m.in. nowe siedziby dwóch firm od lat zatrudniających osoby w spektrum autyzmu w ramach przedsiębiorstwa społecznego „Dalej Razem”. Dlaczego jest to takie ważne? Czym różni się praca w takich firmach od innych zakładów pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą prezes Fundacji Generado, Sebastian Cycuła, Mateusz Andrysiak, prezes spółki Dalej Razem oraz terapeutka osób z autyzmem, Katarzyna Suchocka.