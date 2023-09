W tym tygodniu intrygująco, lubuska propozycja od Cyrko, zaskakujący duet Bedoesa 2115 z Dawidem Kwiatkowskim, nowe single od Maneskin i Imagine Dragons i …ONA – Daria Zawiałow.

DARIA ZAWIAŁOW Z Tobą Na Chacie

Po wielkim sukcesie pierwszego singla zwiastującego nowy, studyjny album Darii Zawiałow – 'Fifi Hollywood’ (#1 Airplay, #11 Spotify) – Artystka prezentuje jego następcę, utwór 'Z Tobą Na Chacie’!

– Napisałam ten utwór bazując na moich doświadczeniach, tuż po tym jak wróciłam z najlepszego wypadu mojego życia w 2022 roku. – pisze Daria w swoim poście na Instagramie.

Prywatna podróż Darii do Nowego Jorku zainspirowała ją na tyle, że to tam nakręcono klip do nowego numeru, a okładka singla powstała w jednej z ulubionych restauracji Darii z kuchnią azjatycką. 'Z Tobą Na Chacie’ jest także częścią kolejnego, tajemniczego rozdziału nowej płyty. Rozdział Pete Stop ma opowiadać o momencie w życiu wokalistki, w którym pozwoliła sobie na zatrzymanie się w codziennym, życiowym pędzie. Opowiada o nowym etapie, o miłości, potrzebie stabilizacji.

CYRKO Gdzieś Już To Słyszałam

Twórczyni hitu 'Prywatny Bal’ promuje nowe wydawnictwo singlem, który fani mogli usłyszeć już na warszawskim Torwarze.

Cyrko to młoda wokalistka, której single każdorazowo stają się internetowymi hitami. Największy rozgłos przyniósł jej sukces 'Prywatnego Balu’, który został odtworzony na Spotify w dwóch wersjach już niemalże 20 milionów razy, zapewniając artystce pierwszą w karierze podwójną platynę. Utwór stanowił również radiowy debiut Cyrko, z którego z pewnością może być zadowolona – numer podbił największe radiowe stacje i dotarł aż na 25. miejsce ogólnopolskiego AirPlaya.

Pół roku po premierze jej największego hitu Cyrko prezentuje swoją pierwszą w życiu EPkę. Wydawnictwo zawiera takie utwory, jak tytułowy 'Prywatny Bal’, ale też '#mójbyły’ (ponad milion odtworzeń na Spotify), a także 'Makijaż z Euforii’ (pierwszy singiel po podpisaniu kontraktu z wytwórnią). Fani poznają również dwa nowe wydania – focus track 'Gdzieś To Już Słyszałam’, który artystka zaprezentowała przedpremierowo przed kilkutysięczną publicznością podczas MoonFestu na Torwarze, oraz bonusowy 'Dwuosobowy Gang’.

BEDOES 2115; DAWID KWIATKOWSKI Lustro

Piosenka to efekt pracy muzyków w ramach 3. edycji Mastercard Music – projektu, którego celem jest inspirowanie do wspólnej pracy twórców z odległych nurtów muzycznych, o innym spojrzeniu na świat i odmiennej wrażliwości.

– Inspiracją dla mnie podczas tworzenia utworu był świat Borysa, dotąd mi nieznany. Jesteśmy jak dwa przeciwległe bieguny, a jego artystyczny świat tak bardzo różni się od mojego, że pisząc ten utwór kilka razy musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu. Żeby napisać swoją zwrotkę, zdecydowałem się prześledzić życie Borysa. Chwilami czułem się, jak jego stalker. Przeglądałem jego zdjęcia, zdjęcia jego znajomych, czytałem wywiady, próbowałem jak najbardziej się do niego zbliżyć. Nigdy wcześniej tak nie pisałem. To niesamowite doświadczenie – komentuje Dawid.

– Dla mnie muzyka jest jedną z największych sił na świecie. Może połączyć ludzi, ale może też podzielić. Moim zdaniem eksperymentowanie w muzyce jest niezbędne dla jej rozwoju – opowiada Bedoes 2115. – Moją inspiracją jeśli chodzi o koncepcję na utwór był motyw z 'zamianą ciałami’ znany z filmu Freaky Friday i kawałka Lil Dicky & Chris Brown o tym samym tytule, ale chciałem zrobić to z morałem i o ile zwrotki są z dystansem to chciałem, żeby refren nakłaniał do przemyśleń. Współpraca z Dawidem była świetnym doświadczeniem. Ja uwielbiam wychodzić ze swojej strefy komfortu jeśli chodzi o tworzenie – potrafię stworzyć wspaniałe rzeczy z każdym. Nie mam ograniczeń, a takie współprace zawsze wzbogacają o doświadczenia – podsumowuje raper.

W ramach tego projektu, marka podejmuje współpracę z artystami poruszającymi się w odmiennych stylach muzycznych, inspirując ich do wspólnej pracy i skomponowania oraz nagrania utworu, który będzie przełamywał schematy. W ramach Mastercard Music zadebiutowały już dwa duety – Sanah&Sobel z utworem 'Cześć, Jak Się Masz?’ oraz Pezet&Natalia Szroeder z singlem 'Jeden Świat’.

MANESKIN Honey (Are You Coming?)

Ich ostatni album 'Rush! wciąż podbija listy przebojów, grupa szykuje się właśnie do kolejnej trasy, a Måneskin już prezentuje nowy materiał. Tym razem pora na elektryzujący singiel 'Honey (Are U Coming?)’!

Fani będą mogli usłyszeć singiel na żywo podczas wyczekiwanej trasy koncertowej RUSH! World Tour, która rozpocznie się już w ten weekend, a także podczas występu na żywo na gali MTV VMA. To będzie niezapomniany wieczór – Måneskin nominowany jest w kategorii Najlepszy rock (’The Loneliest’).

Basistka zespołu, Victoria De Angelis, wyjaśnia: – Napisaliśmy tę piosenkę zaraz po trasie, wciąż nosiła nas energia po wszystkich podróżach. Powstała między Londynem a Los Angeles. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i uważamy, że to coś zupełnie nowego.

Jak dodaje Damiano David: – To historia kogoś, kto nie ma płci, niczego innego; to Ty decydujesz, kim jest. Znajdź kogoś innego, a zobaczy w oczach tej osoby smutek oraz to, jak bardzo czuje się nie na miejscu – to zaproszenie jednej osoby dla drugiej, aby dołączyła do niej w tej nowej przygodzie. Nie wiedzą, co tak naprawdę ich czeka, ale po prostu cieszą się wyprawą.

IMAGINE DRAGONS Waves

Kilkanaście dni przed występem Imagine Dragons w Warszawie, zespół udostępnił koncertowy album oraz film 'Imagine Dragons Live In Vegas’. Grupa wystąpiła14 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie.

Imagine Dragons mają na koncie ponad 74 mln sprzedanych egzemplarzy albumów, 65 mln sprzedanych utworów cyfrowych i ponad 160 mld streamów. Grupa okazała się najpopularniejszym zespołem rockowym minionej dekady, całkowicie przekształcając gatunek. Wszystkie rockowe kawałki, które trafiły do Top 3 zestawienia Billboard Hot 100, zostały nagrane właśnie przez Imagine Dragons: 'Believer’, 'Thunder’ oraz 'Radioactive’. Jest to także jedyna grupa w historii odznaczeń RIAA, która ma cztery diamentowe single: 'Radioactive’ (14x platyna), 'Believer’ (10x platyna), 'Demons’ (10x platyna) oraz 'Thunder’ (10x platyna).

Zespół powstał w 2009 roku i zaczynał kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami, by następnie podpisać kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. Członkowie grupy są mocno zaangażowani w działalność charytatywną, w tym wspomaganie walki z rakiem u dzieci.

Laureaci nagrody Grammy mają długą, serdeczną więź ze swoją ukraińską publicznością. W 2018 roku po raz pierwszy odwiedzili Ukrainę: bilety na Stadion Olimpijski w Kijowie wyprzedały się w kilka dni. Grupa miała w planach powrócić do kraju 3 czerwca 2022, ale koncert został odwołany z powodu rosyjskiej inwazji. Artyści natychmiast odwołali także planowany występ w Federacji Rosyjskiej i zakazali wydawania tam swojej dyskografii. Dodatkowo amerykański zespół wspierał Ukrainę, występując na koncercie Save Ukraine. Podczas zeszłorocznej europejskiej trasy wokalista grupy, Dan Reynolds, rzadko był widziany bez ukraińskiej flagi – wielokrotnie dedykował Ukrainie piosenki.

Niedawno Imagine Dragons otrzymali nominacje do American Music Awards w czterech kategoriach: Ulubiony duet/grupa popowa, Ulubiony artysta rockowy, Ulubiony album rockowy oraz Ulubiona piosenka rockowa. Zespół otrzymał także nominację do People’s Choice Awards w kategorii Zespół 2022 roku.

