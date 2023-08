Poprosiłem prezydenta Portugalii o niezaprzestawanie pomocy jego kraju dla Ukrainy, zarówno militarnej, jak i humanitarnej – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą. Portugalczycy i Polacy podobnie działają i myślą – ocenił prezydent Portugalii.

We wtorek podczas swojej wizyty w Polsce prezydent Portugalii spotkał się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. Przed południem we wtorek na dziedzińcu Belwederu odbyła się ceremonia powitania prezydenta de Sousy przez prezydenta Andrzeja Dudę, później miała miejsce rozmowa obu prezydentów.

Jak powiedział prezydent Duda podczas spotkania obu prezydentów z mediami po tych rozmowach, ich tematyka dotyczyła m.in. o sytuacji wokół Polski, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz kwestii ukraińskich uchodźców w Polsce.

Jak przekazał, mówił także „o konieczności realizacji stałej polityki sankcji wobec Rosji i podejmowania wszelkich działań w celu przymuszenia Rosji do zaprzestania agresji i do opuszczenia międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, zaprzestania okupacji Ukrainy”.

Jak dodał, rozmowa także dotyczyła m.in. współpracy polsko-portugalskiej.

wskazał prezydent Duda.

„Oba nasze kraje są członkami UE, NATO i ONZ. Członkostwo w tych organizmach to nie jest czysty protokół. Oznacza, że jesteśmy jednością we wszystkim, co jest ważne. Szczególnie w sprawach, które są związane z wartościami NATO i UE – pokój, solidarność, konwergencja, pomoc krajom, w których rządy są rządami nieodpowiadającymi naszej wizji. To, co ma miejsce w Polsce, to, co ma miejsce na wschodnich granicach UE i NATO jest tak samo ważne, jak to, co ma miejsce na zachód od Unii Europejskiej i NATO lub na północ czy też na południe” – mówił natomiast Marcelo Rebelo de Sousa.