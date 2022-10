Siatkarze Astry Nowa Sół po raz pierwszy w historii spotkali się Olimpią Sulęcin w derbach na poziomie I ligi i zwyciężyli we własnej hali 3:1.

Co ciekawe pierwszy set padł łupem sulęcinian, ostatecznie do 21. Zespół trenera Łukasza Chajca prowadził w nim już 5:0, następnie miejscowi zaczęli odrabiać straty i było 6:4. Później Olimpia odskoczyła już na 14:8, ale przewaga stopniała do stanu 17:15. Końcówka należała już do naszego bardziej doświadczonego pierwszoligowca.

W następnych partiach lepsi byli miejscowi, kolejno do 21, 23 i 18. II set od początku dla gospodarzy, którzy prowadzili już 6:3, czy 11:8. Później wynik oscylował w okolicach remisu – mieliśmy po 13, po 17. Końcówka należała do Astry. Podobny przebieg miał III set.

W IV części praktycznie od początku prowadziła Astra. Jedynie na początku mieliśmy remisy 5:5 i 6:6. Później nowosolanie wyszli na 18:14 i mimo, że sulęcinianie próbowali jeszcze „szarpać” m.in. na zagrywce, to gospodarze nie oddali przewagi w tej kluczowej części spotkania. Zatem 3 punkty zostały w Nowej Soli.

