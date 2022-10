Przy głównym budynku starostwa powiatowego w Żaganiu montowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dobiegają także końca prace przy termomodernizacji całego obiektu.

Oba zadania zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych. – Mają one służyć mieszkańcom powiatu, którzy korzystają z usług urzędu. To również polepszenie warunków pracy urzędników – zaznacza starosta Henryk Janowicz:

– Podjęte działania mają za zadania zwiększenie dostępności do budynku użyteczności publicznej – zaznacza Henryk Janowicz:

Dodajmy, że zewnętrzne dofinansowanie związane z dostępnością do budynku, to prawie 250 tysięcy złotych. Stanowi to połowę wartości zadania.