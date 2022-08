W lubuskich szkołach trwają już ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Są to drobne remonty i sprzątanie pracowni. Podobnie jest w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie. – Jesteśmy prawie gotowi do rozpoczęcia nauki – powiedział Sylwester Buczyński, dyrektor podnowosolskiej placówki.

Dyrekcja szkoły poszukuje psychologa na pełny etat.