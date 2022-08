Po sezonie spędzonym w gorzowskiej klasie okręgowej piłkarze Pogoni Skwierzyna ponownie zagrają w lubuskiej IV lidze.

Co prawda jeszcze niedawno krążyły pogłoski, że zespół jednak nie przystąpi do rozgrywek, ale trener Adrian Kinal nie brał ich pod uwagę i przygotowywał drużynę do sezonu.