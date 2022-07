„Kejny akt barbarzyństwa na Białorusi. Tym razem zniszczono pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce. Ten akt wandalizmu to wyraz nienawiści reżimu Łukaszenki do Polski” napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Radio Swoboda poinformowało wczoraj, że nieznani sprawcy zdewastowali pomnik na cmentarzu żołnierzy Armii Krajowej we wsi Stryjówka w obwodzie grodzieńskim. Powołało się na wiadomość od działacza Związku Polaków na Białorusi Marka Zaniewskiego.

Na cmentarzu w Stryjówce są pochowani żołnierze AK, którzy zginęli we wrześniu 1943 roku w walce z okupantami niemieckimi.

W związku z tym zdarzeniem na miejsce przybył konsul generalny Polski w Grodnie Andrzej Raczkowski.

To kolejny akt wandalizmu na polskim cmentarzu na Białorusi.

„Choć Łukaszenko robi wszystko, by poróżnić Polaków i Białorusinów, to musimy pamiętać, że to on jest bezpośrednio odpowiedzialny za wszystko złe, co dzieje się dziś na Białorusi. Polska i Polacy chcą żyć w jak najgłębszej przyjaźni z narodem białoruskim”