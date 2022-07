Piłkarki KKP Warty Gorzów nie przystąpią do kolejnego sezonu w II lidze. Piąty zespół poprzednich rozgrywek nie zagra w kolejnych z nie do końca jasnych powodów. Sprawy nie chce komentować prezes klubu Marek Wysocki, który zresztą miał ustąpić ze stanowiska do czego ostatecznie nie doszło.

Przekazał nam jedynie, że cała sytuacja może się skończyć sprawą sądową. Wycofanie drużyny komentuje natomiast Paulina Brzozowska, była już grająca trener gorzowskiej drużyny, która także zasiadła w zarządzie: