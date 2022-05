Od prawie dwóch miesięcy kładka łącząca prawo – i lewobrzeżną część Żagania przy ulicy Mostowej wciąż jest niedostępna dla pieszych. Obecny stan konstrukcji nie pozwala na jej użytkowanie.

Przypomnijmy, z końcem marca na mostek zwaliło się drzewo uszkadzając obiekt. Mimo zakazu i blokad po obu stronach przejścia przez rzekę wiele osób wciąż korzysta z tego skrótu. Jak mówi rzeczniczka magistratu, Agnieszka Zychla magistrat zlecił wykonanie ekspertyzy oceniającej zakres przyszłych prac:

– Skalę uszkodzeń można zobaczyć na zdjęciach opublikowanych na stronie urzędu – podkreśla rzeczniczka:

Zamknięte przejście przez kładkę, to duże utrudnienie zwłaszcza dla uczniów pobliskiego liceum. Niestety jest to powód częstych spóźnień dojeżdżających do Żagania autobusami. – Przystanek jest w rynku, a jeśli most jest nieczynny trzeba przejść okrężną drogą – podkreśla

Dodajmy, że do centrum miasta można się dostać przez główny most od strony ulicy Księżnej Żaganny bądź mosty przy Żelaznej.