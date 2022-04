Coraz więcej osób niepełnosprawnych w Polsce może korzystać z usług asystenta osobistego.

Jak podkreśla pełnomocnik rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, asystencja osobista jest niezwykle istotna dla funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Jak mówi „jest to rozwiązanie, które nie ogranicza się tylko do pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu na spacer.

Asystent osobisty pomaga we wszystkich czynnościach, takich jak ubieranie się, jedzenie, mycie. Dzięki usłudze asystenta osoba nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest w stanie rano przygotować się, wyjść i załatwiać swoje sprawy – podkreśla pełnomocnik. Dodaje, że usługa asystenta osobistego pozwala osobom niepełnosprawnym na godne, samodzielne, niezależne życie i samodzielne decydowanie o sobie.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej został uruchomiony w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizowany jest przez samorządy i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” uzyskać można na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.