Od wtorku w Gorzowie startuje Miejski Punkt Pomocy Humanitarnej. Punkt mieści się w hali po dawnym sklepie Tesco przy ulicy Górczyńskiej. To miejsce, gdzie uchodźcy będą mogli otrzymać żywność, ubrania, zabawki, torebki, a nawet wózki czy foteliki samochodowe. Prezydent zaapelował do mieszkańców, by ci wspierali działalność punktu głównie produktami spożywczymi:



Najbardziej potrzebne są teraz: mąka, cukier, ryż , kasza, margaryna czy smalec. Mówi Monika Piaskowska, koordynator zbiórek w gorzowskim magistracie:



Po odzież, torebki, zabawki czy pościel uchodźcy z Ukrainy mogą przychodzić we wtorki, czwartki i soboty. Po żywność tylko w czwartki i tylko z talonem, który rozdawać będą pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Drzymały lub Jagiełły. Mówi dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Beata Kulczycka

Przypomnijmy, punkt będzie czynny we wtorki od 12.00 do 18.00, w czwartki od 9.00 do 15.00 i w soboty od 10.00 do 14.00