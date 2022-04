W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu najmłodsi czytelnicy uczestniczyli w zajęciach sensoplastycznych. Warsztaty poprowadzili nauczyciele z Niepublicznego Przedszkola Dalej Razem.

Łowcy Zmysłów, to comiesięczne spotkania z plastyką sensoryczną. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęto czytaniem wybranej książki. Jak mówi Bożena Maksymowicz z oddziału dla dzieci i młodzieży, takie zajęcia to jedna z form zachęty do czytelnictwa najmłodszych:

Uczestnicy spotkania wykonywali małe ogrody zamknięte w słoiku. Prowadząca zajęcia Jolanta Szysz podkreśla, że wyobraźnia dzieci i bodźce, które odbierają podczas zajęć rozwijają kreatywność, ale i wyostrzają zmysły:

– Takie zajęcia wzbogacają dzieci, więc za każdym razem chętnie uczestniczymy jako placówka w projekcie – zaznacza Małgorzata Perwińska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego numer 5:

Sami młodzi twórcy przyznają, że każde spotkanie jest ciekawe. – Czekamy na nie z niecierpliwością – dodają dzieci:

Kolejne zabawy z sensoplastyką odbędą się w maju.