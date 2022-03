Nie każda osoba może mieć szlachetne intencje wobec osób pochodzących z Ukrainy – ostrzega lubuska policja. Funkcjonariusze informują uchodźców co zrobić w podbramkowej sytuacji, by nie stracili pieniędzy lub nie padli ofiarą przestępstwa. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę funkcjonariusze pilotują konwoje humanitarne, są w punktach recepcyjnych, patrolują również dworce i lotniska, by zapewnić Ukraińcom bezpieczną podróż.

– Rozmawiamy z Ukraińcami o tym jak bezpiecznie rozpocząć pracę w Polsce oraz o przysługujących im prawach – mówi Marcin Maludy z lubuskiej policji.

Lubuska policja przygotowała ulotki w języku ukraińskim, na spotkaniach z funkcjonariuszami są także tłumacze.

Od momentu rozpoczęcia inwazji na Polsce do naszego kraju przyjechało ponad 2 miliony uchodźców.