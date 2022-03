Trzech sekund zabrakło by już wczoraj koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei z Gorzowa Wlkp. cieszyła się z awansu do półfinału rozgrywek Energa basket Ligi Kobiet. Jednak co się odwlecze to nie uciecze i dzisiaj, gorzowska drużyna po raz trzeci w fazie play off pokonała we Wrocławiu miejscową Ślęzę 77:70 i już w najbliższą sobotę zagra pierwszy mecz półfinało0wy z BC w Polkowicach.

W dzisiejszym spotkaniu, podobnie jak we wczorajszym koszykarki z Gorzowa Wlkp. szybko uzyskały kilkupunktową przewagę, ale tym razem ich rywalki nie pozwoliły im na zbyt duży komfort. Co prawda na początku drugiej kwarty przyjezdne prowadziły różnica 13 punktów, ale wrocławianki szybko zmniejszyły tę przewagę i do samego końca ambitnie walczyły o prawo do kolejnego meczu. W końcówce spotkania górą były koszykarki z Gorzowa Wlkp., które bezlitośnie wykorzystywały rzuty wolne po faulach gospodyń.

Ślęza Wrocław – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 70:77 (12:24, 19:13, 14:12, 25:28)