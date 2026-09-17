II edycja sesji dziennikarskiej, która towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po Prostu Człowiek”. III edycja konkursu została rozstrzygnięta 8 września na specjalnej gali.

Podobnie jak rok temu rozpoczynamy od przypomnienia twórczości i sylwetki naszej patronki i koleżanki Ireny Linkiewicz. Tym razem do wspomnień dołożymy sztandarowe dzieło Ireny „Majtki pana radnego” – zabawną historię z prawie gołym radnym Gorzowa Wielkopolskiego w tle. Reportaż otrzymał Nagrodę Specjalną tygodnika Przekrój przyznaną w trakcie IV Ogólnopolskiego Seminarium Reportażu Radiowego w Kazimierzu nad Wisłą w 1998 roku.

Pomysł na organizację pojawił się po rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu dwa lata temu. Obecność w jednym miejscu sław polskiego reportażu radiowego, członków konkursowego jury: Janiny Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz i Jana Smyka aż zachęcała do spotkania z naszymi nominowanymi, znakomitymi reportażystami nieco młodszego pokolenia. Szczególnie dla tych najmłodszych (pod względem stażu) kontakt ten okazał się wręcz fascynujący. Subiektywna, czyli zapamiętana indywidualnie z całym bagażem emocji i kontekstów, opowiedziana ze swadą i refleksją.

Nasi Jurorzy to znakomici reportażyści radiowi, laureaci najważniejszych dziennikarskich nagród: Złotego Mikrofonu PR, Prix Italia, Prix Europa, Premios Ondas i wielu innych. Nagradzani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Każdy z nich wniósł ogromny wkład w rozwój i popularyzację formy reportażu radiowego. Jednak najważniejsze jest to, że podobnie jak ich koleżanka, patronka konkursu Irena Linkiewicz praca reportażysty wypełnia całe ich życie i chcą dzielić się swoim dorobkiem i doświadczeniem.

Tegoroczne panele to:

– „Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia” cz. II- prezentacja Irena Piłatowska

– „Jesteśmy reportażową Rodziną – cz. II”- prezentacja Jan Smyk twórca „Leksykonu Polskiego

Reportażu Radiowego”

– „Mikrofon na styropianie”- prezentacja na podstawie własnych wspomnień – Janina Jankowska

– „Reportażysta z paszportem, czyli o naszych reportażowych sukcesach w konkursach

międzynarodowych – cz. II”- moderacja Anna Sekudewicz

Wszystkie zostały zarejestrowane i będą prezentowane w naszym cyklu w formie audycji.